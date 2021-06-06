فيديو-الأول بالشرق الأوسط.. مصرية تبتكر أبليكيشن لتعليم الصم والبكم الخياطة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت إسراء فى تصريح لـ دوت الخليج، أن الأبليكيشن عبارة عن 32 موضوعا عن التفصيل والخياطة وهناك جزء جديد يسمى قاموس تعريفى لمصطلحات التفصيل، كما يوجد بالأبليكيشن جزء عن أماكن الأدوات وقاموس للأقمشة.
وأشارت إلى أن الأبليكيشن حصل على جائزة من الجوائز الأولى فى مسابقة "تمكين" التى أجرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهة إلى أن الأبليكيشن يساعد الصم والبكم على فتح مشروعات لأنفسهم.
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