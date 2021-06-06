فيديو.. مخترع نظارة الصم والبكم يوجه مناشدة للرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح محمد، فى تصريح لـ دوت الخليج، أن الفكرة جاءت له منذ 6 سنوات عندما كان مسافرا إلى أحد الأفراح مع والده إلى بورسعيد، وأثناء السفر حدثت بعض المشاكل فى كاوتش السيارة ليتوقف والده من أجل فحص الكاوتش عند إحدى الورش، مضيفًا: "صاحب الورشة كان أصم ومش عارف إحنا بنقول إيه".

وأضاف أنه بدأ فى العمل على النظارة منذ 2015 ليمر اختراعه على عدة مراحل حتى الوصول إلى شكله الحالى، منوهًا إلى أن بطارية النظارة تستطيع العمل حوالى 10 ساعات، وسيقوم بعمل بعض التعديلات على النظارة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن سعر النظارة حوالى 8500 جنيه، مؤكدًا أنه بعد انتشارها سينخفض سعرها، معلقًا: "أنا صرفت على الاختراع حتى الآن حوالى 200 ألف جنيه".

وأعرب عن أمله فى مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاختراعه لكى يتم تنفيذه.