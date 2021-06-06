ليليبيت.. الأمير هارى وزوجته ميجان يرزقان بمولودة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، قال السكرتير الصحفى للزوجين: "من دواعى السرور أن يستقبل الأمير هارى وميجان مولودتهما ليليبيت".
وأضاف: "ليلى ولدت يوم الجمعة الـ4 يونيو صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا بكاليفورنيا".
وليليبيت هى المولود الثانى للزوجين، حيث رزقا بابن سمياه آرتشى ماونتباتن-وندسور، ولد فى مستشفى بورتلاند فى لندن فى مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
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