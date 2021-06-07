أول تعليق من ملكة بريطانيا على ولادة ابنة الأمير هارى وميجان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان قصر باكنجهام: "تم إبلاغ الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج، وهم سعداء بخبر ولادة ابنة دوق ودوقة ساسكس"، حسبما أفادت شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال الأمير هارى وميجان، فى رسالة منشورة على موقع مؤسسة Archewell - أرشى ويل، إنه "فى 4 يونيو، بوركنا بوصول ابنتنا، ليليبت ديانا مونتباتن وندسور (لى لى)".

"ولدت لى لى يوم الجمعة، 4 يونيو فى الساعة 11:40 صباحًا فى رعاية موثوقة من الأطباء والموظفين فى مستشفى سانتا باربرا الريفى فى سانتا باربرا، كاليفورنيا"، بحسب بيان المتحدث باسم الزوجين، الذى أشار إلى أن "الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة ويستقران فى المنزل".

وقال البيان: "سُميت لى لى على اسم جدتها الكبرى، صاحبة الجلالة الملكة، التى لقب عائلتها هو ليليبت. تم اختيار اسمها الأوسط، ديانا، لتكريم جدتها الراحلة الحبيبة، أميرة ويلز".

وتعد "لى لى" هى ثانى طفل للزوجين، ولديهما أيضًا ابن يبلغ من العمر عامين اسمه أرشى هاريسون مونتباتن وندسور.