فيديو - ظهور نهر النار فى أيسلندا .. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت "روسيا اليوم"، إن اللقطات المسجلة تظهر نهرا مكونا من حمم بركان تسمى بـ "فاجراد السفيال"، وهى تتدفق صوب وادى "ناتاجى" بعد أن اجتازت سدا فى طريقها. وأشارت إلى أن شبه جزيرة ريكيانيس لم تشهد ظهور نهر النار حيث يقع بركان فاجراد السفيال، منذ حوالى 8 قرون، إذ يعتقد أنه ظل خامدا لمدة 6000 عام.

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