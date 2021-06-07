جدة - نرمين السيد - وظهرت التهانى ليلة الأحد على "إنستجرام" قصر باكنغهام، وجاء فيها: "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس بمناسبة ولادة ليليبيت ديانا! ملكة وأمير ويلز تشارلز ودوقة كورنوال كاميلا، بالإضافة إلى دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت، سعداء جدا بهذا الخبر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة بريطانيا تهنئ الأمير هارى وزوجته بولادة ابنتهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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