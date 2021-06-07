نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بمحورى 26 يوليو وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى الكنيسة والبساتين للمتجه إلى المنيب.

وكشف عن وجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلك محور روض الفرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذلك تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا محور صفط القادم من الدائرى.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد ازدحامًا فى محور كورنيش النيل القادم من المعادى إلى وسط المدينة، وأعلى كوبرى الحدائق وأحجام متفرقة بمطلع كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى كوبرى التجنيد ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة.

وقال أن شارع شبرا يمكن استخدامه لكونه يعمل بشكل جيد ومرضى، بينما كوبرى أكتوبر به ازدحامًا فى أعلى الوصلة المعلقة، ولكن بعض الكبارى الأخرى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.