تويتر يحدد شروط طرح ميزة Super Follows

جدة - نرمين السيد - وأوضح الموقع أن منصة "تويتر"، عملاق منصات التواصل الاجتماعى، كانت أعلنت فى وقت سابق من هذا العام أنها تعمل على تلك الميزة التى من شأنها أن تسمح لبعض المستخدمين بفرض رسوم على المتابعين ومنحهم إمكانية الوصول إلى محتوى إضافى.
ونشرت جين مانشون وونج، وهى مدونة متخصصة فى التكنولوجيا، لقطات شاشة تظهر مميزات الخدمة الجديدة، حيث يقتصر برنامج Super Follows على مستخدمى تويتر الذين لديهم ما لا يقل عن 10.000 متابع، والذين نشروا 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يومًا الماضية، ولا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتتضمن الميزة التغريدات الحصرية للمتابعين المتميزين.
وحول فئات المحتوى عبر ميزة Super Follows يختار مستخدمو الميزة ما بين عدد من التصنيفات مثل "الرياضة" أو "البث الصوتى".
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