«تسلا» توقف إنتاج نسخة مطورة من طراز S Plaid

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع "تك كرانش" التقنى عن الرئيس التنفيذى للشركة قوله إن النموذج الأصلى للسيارة "جيد جداً".
وأضاف إيلون ماسك أن الموديل S Plaid هو "أسرع سيارة أُنتجت على الإطلاق من أى نوع"، حيث يمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر فى الساعة فى أقل من ثانيتين.
وقال ماسك إن تسليم سيارة "تسلا" من طراز S Plaid قد تأخر لمدة أسبوع، وقال ماسك: "موعد تسليم السيارة السيدان الكهربائية سيتم تأجيله من أجل إنهاء تعديل أخير".
ووصف قيادة Plaid ، التى تحتوى على ثلاثة محركات ، بأنها تشبه سفينة الفضاء.
وكانت الشركة تعتزم تقديم نموذج مطور من السيارة تحت اسم S Plaid +.
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