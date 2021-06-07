تقارير تحذر من تجسس سناب شات على مستخدميه

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير إلى تمكن سناب شات من الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين والمعلومات الحساسة، من خلال التجسس على Snaps والوصول إليها.

وأشار موقع "Screen Rant" إلى أنه من المفترض أن تظل البيانات الموجودة فى ميزة "Snaps" محمية ولا يمكن الوصول أو التعرف عليها أو مشاركتها مع أى شخص.

وتقتضى سياسات خصوصية تطبيق سناب شات أن خاصية Snaps خدمة تركز على الخصوصية وتظل المعلومات التي تتم مشاركتها فيها خاصة للغاية.

وتعد خاصية Snaps ميزة شائعة على سناب شات تعمل على زيادة الخصوصية، كما تميل إلى الحذف فور مشاهدتها، وفى الحالات التى لم يتم فيها عرض Snaps، يمكن أن تظل لمدة تصل إلى 24 ساعة فى الدردشة الجماعية أو حتى 30 يوما عند إرسالها إلى مستخدم آخر.