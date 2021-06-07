أحمد يونس يتصدر تويتر.. والمغردون: المود حاجة قمر

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جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس خلال صباحك ومطرحك عن تصدره تويتر وقال: "وانا فطريقى بدرى مع يونس .. التريند الأول فى مضر على تويتر.. صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج وقالوا: "يونس الاختيار الوحيد فى الصباح"، "فجأة يهون كل اللى فات"، "المود حاجة قمر خالص.
وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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