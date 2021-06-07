للجسم المستطيل.. طريقة ارتداء البنطلون المطبوع

جدة - نرمين السيد - وعند إقبال الفتيات أصحاب الجسم المستطيل لشراء البنطلون المطبوع، يجب أن يكون عالى الخصر الذى يمكن تنسيقه مع بليزر فضفاض أنيق، وذلك يمنح الجسم منحنيات جذابة.

ويحتاج الجسم المستطيل إلى إظهار بعض منحنيات الجسم، لذا يفضل ارتداء البنطلون المطبوع مع توب أو تيشيرت أو قميص مقلم.

ويمكن لهؤلاء الاستعانة بالبنطلون المطبوع المحكم من الكاحل وذلك يجعل الجسم منتفخًا قليلا من الأعلى، وهذا يزيد من حجم الجزء السفلى من الجسم.

إذا كنت تريدين صنع توازن في شكلك جسمك، فارتدى البنطلون المطبوع مع بلوزة ذات أكمام منتفخة، وبهذا الشكل ستضيفى مزيد من الحجم للنصفى العلوى والسفلى من الجسم.