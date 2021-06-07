بملامح جميلة.. أجمل صور للألمانية إيفيلين شارما

جدة - نرمين السيد - وتألقت إيفيلين بدورها كعارضة أزياء، حتى اشتهرت ولمع اسمها فى ذلك المجال. وتميزت الألمانية بإطلالاتها الأنيقة والجذابة، مما جعلها تحتل مكانة كبيرة فى قلوب محبيها لبساطتها وجمال ملامحها. وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" الذين يتخطون 2.9 مليون فرد، أبرز تفاصيل يومها وأزيائها.

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