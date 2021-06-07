تحديثات جديدة فى «أبل ووتش» تزيد من الاستقلالية

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير جاء فى موقع "إنجادجيت" أن نظام تشغيل "ووتش أو إس 8" سيتمتع أكثر بالاستقلالية ليفك الارتباط بين ساعات أبل وهواتف أيفون.

ويحتوى التحديث على عدد من التطبيقات المستقلة، التى لا تحتاج هواتف آيفون، كى تمارس أعمالها بكفاءة، مثل تطبيق "كونتاكتس آند تيبس" التى تتيح إمكانية العثور على أى جهات اتصال فى أجهزة "أبل" الأخرى التى تمتلكها بسهولة.

ويسمح التطبيق الجديد إدارة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم على ساعات "أبل ووتش" دون استخدام أى هواتف.

كما ستوفر شركة أبل تطبيقا جديدا باسم "مايند"، ولكن لم تكشف المصادر بعد طبيعة عمل التطبيق أو ما يقدمه من مهام.

وبالإضافة إلى ذلك فإنها توفر ساعات "أبل ووتش" تقنيات "تتبع الصحة" بصورة منفردة عن هواتف "آيفون"، بحيث يمكنها إنقاذ حياة أى إنسان من دون وجود أى هاتف بجانبه وتنبيهه فى حال تعرضه لأى خطر صحى، وفقا لسبوتنيك.