صور- أحدث جلسة تصوير للأمير إدوارد وزوجته صوفى

جدة - نرمين السيد - الجلسة جاءت لصالح صحيفة "تلجراف"، ونالت الصور استحسان عدد كبير من الجمهور، خاصة بعد صعود إدوارد وزوجته صوفى فى ترتيب العائلة المالكة، وبعد صعوده إلى العرش سيتم تعيين الأمير إدوارد دوق إدنبرة وسوف تحصل صوفى على لقب صاحبة السمو الملكى دوقة ادنبرة .

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن الأمير إدوارد وزوجته صوفى، كونتيسة ويسيكس، صعدا فى ترتيب قائمة أعضاء موقع العائلة الملكية الرسمى على الإنترنت، مع تخفيض رتبة الأمير هارى وزجته ميجان ماركل.

الأمير إدوارد، هو أحد أعضاء العائلة المالكة البريطانية وهو الابن الأصغر والثالث للملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والأمير فيليب دوق إدنبرة، تزوج فى عام 1999 من صوفى ريز جونز التى أصبحت كونتيسة وسكس بعد الزواج، ولديهما طفلان، هما الليدى لويز ويندسور، الفيكونت سيفيرن.