صور- أسهل طريقة لتحضير شوربة السى فود بالكريمة

جدة - نرمين السيد - وعلى الرغم من سهولة تحضيرها إلا أن الكثير لا يعلم كيفية إعداد وجبة طازجة من شوربة السى فود.

طريقة تحضير شوربة السى فود:

المكونات

250 جرام جمبرى صغير

250 جرام كاليمارى مقطع

250 جرام بلح البحر

250 جرام سمك فيليه مقطع

4 كابوريا

كوب حليب

كريمة طهى

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل

طريقة التحضير

أولا نقوم بسلق الجمبرى مع القشر الخاص به، ثم نقطع الكابوريا إلى نصفين.

نقوم بسلق سمك الفيليه فى ماء ونضيف له الملح والفلفل.

نطهو السمن فى قدر على النار، ونقوم بتحمير البصلة المفرومة ونضيف السى فود بعد تصفيته جيدًا من الماء.

نضيف ملعقة الدقيق إلى المكونات السابقة مع الاستمرار فى التقليب، وذلك بعد قلى المأكولات البحرية مع البصل قليلًا.

نضيف السمك الفيليه وماء السلق الخاصة به إلى المزيج السابق وانتظر حتى يصبح القوام سميكًا.

نضيف الحليب وكريمة الطهى مع الاستمرار فى التقليب، ونضيف الملح والفلفل.

نرفع الشوربة من على النار قبل غليان الحليب، ونقدمها ساخنة.