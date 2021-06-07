لها فوائد ولكن.. مركز سموم الإسكندرية يحذر من حبة الملوك

جدة - نرمين السيد - حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من الإفراط فى تناول النبات المعروف بـ "حبة الملوك"، والذى يستخدم لعلاج حالات الإمساك الشديد التى تصيب الكثير من المواطنين.





وأفاد المركز، فى بيان تحذيرى نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إن النبتة "حبة الملوك" لها فؤاد عديدة ولكنها سامة لذلك لا بد من عدم التعامل معها بطريقة خاطئة.

وحدد عدة محاذير يجب إتباعها أثناء تناول حبة الملوك، أبرزها عدم الإفراط فى تناول جرعات مفرطة من الحبوب أو عدم استخدام زيت حبة الملوك خصوصًا الرواسب التى تحتوى على أغلب السم، فضلا عن ضرورة تناولها تحت إشراف طبيب.

وأوضح المركز، أن أعراض الإصابة بالتسمم بعد تناول نبات حبة الملوك عبارة عن "إجهاد- تدهور عام للصحة - ضيق فى الصدر - هذيان - حرقة فى الفم".

ولفت البيان، إلى أنه لا بد من التوجه إلى مركز السموم، لعمل اللازم من تلقى سوائل وريدية، لمنع الجفاف والسيطرة على أعراض التسمم نتيجة تناول حبة الملوك.

يذكر أن نبات حب الملوك، يساعد فى التخلص من عرض الإمساك الشديد وتنظيف القولون، ويستخدم بعدة طرق، الحبوب نفسها كالأوراق أو الجذور أو حتى الزيت المستخلص منه حب الملوك.