حفاظا على حياتهم.. أبل تحذر مستخدمى أيفون 12

جدة - نرمين السيد - وأشارت أبل فى تحذيراتها إلى التأثير السلبى أجهزة الشحن اللاسلكى MagSafe على مرضى القلب.

وجاءت أبل بتحذيراتها بعدما نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية "JAHA" هذا الأسبوع نتائجها من دراسة جديدة حول المخاطر الصحية المحتملة التي تسببها MagSafe، الصادر مع هواتف iPhone 12، وذلك بحسب مجلة فوربس الأمريكية.

وأشارت الشركة وفقا لجمعية القلب، التأثير السلبى للمغناطيس الموجود فى شواحن "MagSafe" اللاسلكية، حيث قد تعرض مرضى القلب من زارعى الدعاما إلى الوفاة، وذلك بسبب تداخل كهرومغناطيسي مع الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع فى القلب، والتى تشمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.