جوجل تختبر ميزات جديدة فى متصفح Chrome

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تبعا لجوجل فإن واحدة من أهم الميزات الجديدة التى بدأت اختبارها هى ميزة طورت لاكتشاف الصفحات والملفات المشكوك فى أمانها ومواقع التصيد الاحتيالى عند تصفح الإنترنت، وهى إحدى ميزات "التصفح الآمن" التى أعلنت عنها أواخر العام الفائت.

ومع تفعيل الميزة الجديدة سيظهر للمستخدم نوافذ تحذيرية خاصة عند محاولته تحميل إحدى الملفات من الإنترنت، أو تحميل ملفات لبرمجيات من متجر جوجل الإلكترونى، وقد تظهر الرسالة التى تحملها هذه النوافذ إذا كان الملف آمنا، أو قد تحذر المستخدم من أن الملف قد يكون مشكوكا فى أمره من ناحية الأمان، ويمكن له أن يحمله فى جهازه على مسؤوليته الشخصية.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزة ستختبر عند المستخدمين الذين حصلوا على النسخة 91 من متصفح Chrome التى أطلقت مؤخرا، وأشارت إلى أن نحو 75 % من البرمجيات التى ستكون متوفرة فى متجرها الإلكترونى ستحصل على "وضع الموثوقية" بالنسبة لأمان البيانات، كونها تتبع سياسة جديدة مع مطورى البرامج لإلزامهم بشروط معينة لحماية بيانات المستخدمين.

وكانت جوجل قد أشارت عند إطلاق نسخة Chrome 91 إلى أن هذه النسخة حملت معها تصحيحات برمجية للعديد من الثغرات التى كان من الممكن استغلالها للوصول لى بيانات المستخدم، كما حملت تغييرات تسهل استعمال المتصفح بشكل عام.