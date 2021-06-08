فلوس بتترمى على الأرض .. سيدة أمريكية تزين أرضية الحمام بالعملات المعدنية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "ياهو نيوز" الإخبارى، أمضت امرأة 16 ساعة فى لصق 7700 بنس لتزيين أرضية حمامها، حيث نشرت السيدة "جوردان داريان"، مقطع فيديو على موقع الفيديوهات "تيك توك"، أثناء محاولتها للتجديد فى منزلها فى ويست هوليود ، بولاية كاليفورنيا ، وقد حصل بالفعل على أكثر من 20 مليون مشاهدة.
قامت السيدة داريان ، المؤسس المشارك لعلامة تجارية شهيرة، بلصق العملات المعدنية التى تبلغ سنت واحدًا أسفل البلاط الموجود، ثم قامت بإغلاق الأرضية التى وصلت قيمة تزيينها 300 دولار بمادة الغراء لإنهاء العمل.
وقالت: "استغرقت 16 ساعة لتنفيذ عملية التزيين على الأرض، واستخدمت غراء الممر للصق البنسات، مع غلق الأرضية بمادة الإيبوكسى، بتكلفة إجمالية حوالى 300 دولار.
وعلى الرغم من تجربتها المثيرة، لكنها واجهت عديدا من الانتقادات بسبب لصق عملة نادرة على الأرضية، وعلمت منذ نشر الفيديو على موقع تيك توك أنها ارتكبت خطأ من خلال عدم التحقق من تاريخ البنسات قبل إلصاقها على الأرضية بشكل دائم.
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