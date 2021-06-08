نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى الكنيسة والبساتين للمتجه إلى المنيب.

وأضاف وجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلك محور روض الفرج.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذلك تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، ما عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، كما يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

أما بالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد ازدحاما عند كوبرى الحدائق للقادم من كوبرى الفنجرى، ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة، مشيرا إلى وجود ازدحام بالكورنيش للقادمين من الساحل إلى المظلات ونصح بسلوك شارع شبرا.

ولكن بعض الكبارى الأخرى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.