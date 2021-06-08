«اصحى وفوق مع يونس» هاشتاج يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وقال: "كعادتنا اصحى وفوق مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر .. صحصح وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "ملك الإذاعة المصرية"، "انت ويونس والمزيكا"، "عم الناس اللى مظبط مودنا"، "اصحى وفوق يونس فوق".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم والنشرة المرورية، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.