للمزيد من الرعاية الصحية للمستخدمين.. أبل تحدث تطبيق «Health»

جدة - نرمين السيد - وطرحت أبل فى تحديث تطبيق "Health" عدد من المزايا التى تم إطلاقها ضمن نظام تشغيلها الجديدة iOS 15.

وسمح التطبيق لمستخدميه فى نظام iOS 15، مشاركة بياناتهم بأمان مع أفراد الأسرة والأطباء، كما يمنح تحليلا لعدد كبير من البيانات بدءًا من معدل ضربات القلب أثناء الراحة وحتى النوم وحتى لياقة القلب، وتتبع التغيرات فى الصحة، وكذلك معدلات الأنسولين.

ويتمكن مستخدمى "Health" متابعة مسافة الجرى، كما تستخدم ميزة Walking Steadiness المخصصة فى دراسة مخاطر السقوط وتنبيه المستخدمين لخطر السقوط المحتمل.

وأصبح للمستخدمين فى الولايات المتحدة اختيار مشاركة أنواع معينة من البيانات الصحية مثل معدل ضربات القلب، والسقوط المكتشف، وساعات النوم، أو دقائق التمارين الرياضية مع أطبائهم كما يمكن للطبيب مراجعة بيانات التطبيق.