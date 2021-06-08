خبير يحذر مستخدمى فيسبوك ماسنجر من الاستمرار فى استخدام التطبيق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة -فى تقرير اليوم الثلاثاء- أن مستخدمى فيسبوك ماسنجر عليهم التفكير فى بديل لتطبيق المراسلات الشهير حتى العام المقبل، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن الدردشات المرسلة عبر النظام الأساسى غير مشفرة من طرف إلى طرف.
ودعا الخبير المستخدمين إلى التفكير فى التخلى عن تطبيق الدردشة الشهير حتى العام المقبل، موضحًا أن استخدام الخدمة فى وضعها الحالى قد يعرض الرسائل المرسلة عبر لخطر اعتراضها.
وحذر دوفمان جميع المستخدمين: "يجب عليك تبديل محادثاتك الشخصية وبالتأكيد أى شيء حساس إلى واتساب أو سيجنال".
ولم يجلب تطبيق فيسبوك ماسنجر التشفير من طرف إلى طرف إلى خدمته كخيار افتراضى.. ولكن يجب على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات لتفعيل تلك الخاصية، وبذلك من الممكن إرسال رسالة مشفرة عبر محادثة سرية فى ماسنجر ولكن هذا لا يتم تشغيله افتراضيًا ولا يعمل مع الدردشات الجماعية.
وأوضحت صحيفة "دايلى إكسبريس" أن منصة فيسبوك تدرك جيدًا أنها تقصر فى هذا الإجراء الأمنى حيث قالت فى منشور حديث على موقعها على الويب: "نحن نعمل بجد لتوفير التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف لجميع خدمات المراسلة لدينا".
وأضافت الشركة أن التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف سيحمى الرسائل الخاصة للأشخاص ويعنى أن المرسل والمتلقى فقط يمكنهم الوصول إلى الرسائل.. متوقعة إحراز مزيد من التقدم فى التشفير الافتراضى من طرف إلى طرف هذا العام، موضحة أن التشفير بالكامل من طرف إلى طرف سيكون فى وقت ما فى عام 2022 على أقرب تقدير.
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