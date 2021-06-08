صور- الجينز الملون والمقطع.. أبرز إطلالات كاجوال صيف 2021 

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جدة - نرمين السيد - وأصبح البنطلون الجينز الملون باستايله الجديد أكثر عصرية من ذى قبل، ويحرص القائمين على صناعة الموضة والأزياء على تقديم كل جديد فيها.
وكشف الموقع إن موضة الجينز الملون أعادت إلى الأضواء موضة الـ ripped jeans أو البنطلون الجينز المقطع التى ظهرت منذ سنوات عديدة.
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