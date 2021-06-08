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صور- الجينز الملون والمقطع.. أبرز إطلالات كاجوال صيف 2021 

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أحمد رمضان 2021-06-08 10:30 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأصبح البنطلون الجينز الملون باستايله الجديد أكثر عصرية من ذى قبل، ويحرص القائمين على صناعة الموضة والأزياء على تقديم كل جديد فيها.

 

أزياء كاجوال لصيف 2021 

وكشف الموقع إن موضة الجينز الملون أعادت إلى الأضواء موضة الـ ripped jeans أو البنطلون الجينز المقطع التى ظهرت منذ سنوات عديدة. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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