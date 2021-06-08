تعشق الطبيعة.. صور تكشف بساطة عارضة الأزياء ألمودينا فرنانديز

جدة - نرمين السيد - واشتهرت ألمودينا بإطلالاتها البسيطة والأنيقة التى تنال إعجاب محبيها، كما تحرص فى الحفاظ على رشاقتها للظهور فى شكل أكثر أناقة وجاذبية. ولم تكتفى بدورها كعارضة أزياء بل أصبحت ناشطة فى مجال البيئة، وتشارك متابعيها عبر "إنستجرام" بصور تجمعها مع الحيوانات لعشقها الشديد لهم وللطبيعة. يذكر أن عارضة الأزياء ألمودينا فرنانديز ولدت فى 1 يناير 1977 فى إسبانيا.

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