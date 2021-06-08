برعاية «الاتصالات».. انطلاق مبادرة دعم التحول الرقمى لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - وتأتى المبادرة فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وجهود وزارة الاتصالات لدعم التحول الرقمى لجميع مؤسسات الدولة وتنفيذًا لخطة قطاع التطوير المؤسسى بالوزارة التى تهدف إلى بناء القدرات وتنميتها وتعزيز الثقافة الرقمية لجموع الشعب المصرى.

ويأتى التعاون فى إطار مشاركة كلية الهندسة وشركة "أى بى إم" فى تنفيذ خطة قطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات لبناء القدرات وتنميتها وتعزيز الثقافة الرقمية بهدف تطوير المهارات الرقمية للطلاب لدعم التحول الرقمى بالجامعات والمؤسسات التعليمية من خلال رفع وعى الطلاب بأحدث اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وتزويدهم بالخبرات والربط بين الدراسة الأكاديمية والحياة العملية والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على توفير فرص متميزة للتدريب المهنى والتأهيل للالتحاق بسوق العمل.

وتتولى لجنة التدريب بكلية الهندسة توفير مدربين من أعضاء هيئة التدريس المعتمَدين من شركة "أى بى إم" للتدريس لـ 1.000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية أشرفت على اختيارهم وزارة الاتصالات.

ويتم منح 1.000 قسيمة للطلاب للتسجيل بمنصة "أكاديمية مهارات أى بى إم" وهى منصة تعليمية مصممة خصيصًا لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة وفقًا لتخصصاتهم واحتياجاتهم فى عصر الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الرقمية.

هذا وتقوم كلية الهندسة بالتعاون مع شركة "أى بى إم" بتوفير فرص للتدريب ومنح شهادات رقمية عالمية تحت مسمى IBM Mastery Award ذلك بعد اجتياز امتحانات الاتقان بنهاية التدريب.

وسيتم منح 500 شهادة فى مجال الذكاء الاصطناعى و500 شهادة أخرى فى مجال إنترنت الأشياء، على أن ينظم البرنامج لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 8 يونيو حتى 30 أغسطس.

جدير بالذكر أنه تم التعاون مؤخرًا بين وزارة الاتصالات وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إذ تم إطلاق "مبادرة الخبراء" المقدمة من شركة "فاليو مصر" فى شهر أبريل الماضى والتى تتضمن تنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، يجريها مجموعة من خبراء الشركة إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتتناول المبادرة العديد من الموضوعات والمناقشات حول مجالات التكنولوجيا المختلفة المتعلقة بمجال التحول الرقمى للسيارات، مع بعض الأمثلة العملية وحالات الاستخدام المشتركة باستخدام بعض مجالات السيارات التقنية.

وتأتى هذه المنح التدريبية فى إطار سلسلة المبادرات التى يطلقها قطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات لنشر الوعى المعلوماتى والمعرفى حول أهمية التحول الرقمى بكل مؤسسات الدولة، الذى تتبناه القيادة السياسية، وتعزيز الثقافة الرقمية لدى جموع الشعب المصرى من مستخدمى مواقع الإنترنت وبوابات الخدمات الحكومية والتطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى، علاوة على تنمية معارفهم ومهاراتهم لمواجهة التهديدات الأمنية الإلكترونية الجديدة خصوصا فى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات متزايدة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة.

كما تهدف المبادرات أيضًا إلى مواكبة التطور والتكنولوجيات الرقمية الحديثة فى جميع المجالات حول العالم.

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