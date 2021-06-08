فى اليوم العالمى للمحيطات.. أهم مصادر الحياة

جدة - نرمين السيد - وتم الاحتفال بأول مرة بـ اليوم العالمى للمحيطات عام 1992، من قبل الحكومة الكندية فى مؤتمر قمة الأرض.

وقالت منظمة الأمم المتحدة إن الغرض من اليوم العالمى للمحيطات هو إعلام الجمهور بتأثير الأعمال البشرية على المحيطات وتطوير حركة عالمية من أجل المحيط وتعبئة وتوحيد سكان العالم فى مشروع للإدارة المستدامة لمحيطات العالم.

ومنذ عام 2002 بدأت منظمة مشروع المحيط الاحتفال باليوم العالمى للمحيطات وتنسيق فعاليات الاحتفال بذلك اليوم فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الشبكة العالمية للمحيطات، والرابطة العالمية لحدائق الحيوان وأحواض السمك، ورابطة حدائق الحيوان وأحواض السمك.

وفى يوم 5 ديسمبر عام 2008، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، التابعة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 63/111، يوم 8 يونيو يوماً عالمياً للمحيطات، وذلك اعتباراً من عام 2009.

وجاء ذلك اليوم لتقدير قيمة الثروة التى نمتلكها، حيث تغطى المحيطات أكثر من 70٪ من كوكب الأرض وتعتبر من أهم مصادر الحياة، وتدعم رزق البشرية وجميع الكائنات الحية.

حيث ينتج المحيط ما لا يقل عن 50٪ من الأكسجين الموجود على كوكب الأرض، ويعد مصدر أساسى للبروتين لأكثر من مليار شخص حول العالم، ومع استنفاد 90٪ من التجمعات السمكية الكبيرة، وتدمير 50٪ من الشعب المرجانية، فإننا نأخذ من المحيط أكثر مما يمكن تجديده.

ويعد "المحيط: الحياة وسبل العيش" هو موضوع اليوم العالمى للمحيطات لعام 2021، لكونه موطن لمعظم التنوع البيولوجى للأرض.