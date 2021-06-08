بخطوات سهلة.. طريقة تحضير الدجاج بصوص الجبن

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة جديدة لطهى الدجاج وهى "الدجاج بصوص الجبن" والذى يتمتع بطعمه الشهى اللذيذ، بالإضافة إلى طريقة تحضيره السهلة والبسيطة. ولتحضير طبق "الدجاج بصوص الجبن"، نحتاج إلى بعض المقادير والمكونات المختلفة وهى: -نصف كوب من الدقيق. -كوب زبادى. -جبن شيدر مبشور. -ملح. -زعتر مجفف. -ملعقة صغيرة من السمن. -دجاج مقطع ومشوح. طريقة التحضير: يجب وضع الدقيق مع الزبادى فى وعاء وخلطهم جيدا، وفى قدر على النار تذوب السمن. ويضاف خليط الدقيق والزبادى إليها، ويصفى الخليط في مصفاة للتخلص من الكتل الصغيرة ثم وضع الجبن الشيدر المبشور وخلطهم جيدا حتى الذوبان. ويوضع بعدها الملح والزعتر ثم قطع الدجاج المشوحة، ثم تقدم ساخنة بجانب طبق أرز أو مكرونة.

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