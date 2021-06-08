بعقول مصرية.. تصنيع أول آله ذكية لبيع الخضروات والفواكه لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، إن الأكاديمية كانت قد أطلقت على منصة بنك الابتكار المصرى، التابع للأكاديمية، مسابقة تحدى وطلبت من المبتكرين والباحثين المصريين تقديم أفكارهم المبتكرة لتصنيع ماكينة ذكية لبيع الخضروات والفواكه، وتولت الأكاديمية تقييم الأفكار، وبالفعل فاز مركز الذكاء الاصطناعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأفضل تصميم فى تحدى بنك الابتكار.





جاء ذلك خلال احتفال الأكاديمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اليومة الثلاثاء، بتسليم أول "آله ذكية لبيع الخضروات والفواكه" بأيد مصرية وعقول شباب الباحثين بالجامعة لتقليل التلامس والاختلاط ولمس الأغذية الطازجة أثناء التسويق ومجابهة تفشى جائحة كورونا.

وأضاف صقر أن الأكاديمية دعمت تحويل الفكرة إلى منتج بالتعاون مع المطور الصناعى المصرى "شركة العربى"، الأمر الذى يعد تجسيدا حقيقيا للتعاون بين البحث العلمى والصناعة، وهو الهدف الأكبر الذى تسعى له الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى لإيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة ودعم مبادرة تعميق التصنيع المحلى وصنع فى مصر.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن سعادته واعتزازه بفريق العمل المتميز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى شارك فى هذا الإنجاز وبالتعاون المثمر مع المطور الصناعى المصرى.

وأكد أنه يتم حاليا التعاون مع المطور الصناعى المصرى فى تنفيذ مشروعات بحوث وتطوير فى مجال الفلاتر وزيادة كفاءة التبريد باستخدام تقنيات النانوتكنولوجى وسيتم الإعلان ف حينه عن نتائج هذا التعاون، مشيرا إلى أن منصة بنك الابتكار المصرى أطلقها رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب وتم تكليف الأكاديمية بتنفيذ المبادرة بحيث تصبح منصة بنك الابتكار المصرى بمثابة سوق سنوى دائم للابتكار.

ومن جانبه، قال الدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذا الإنجاز يدعو جميع منتسبى الجامعة بالشعور والفخر، لأنه بذلك تكون جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد حققت إنجازاً جديداً فى مجال الإبتكارات والإستخدامات المتعلقة بتقنيات الذكاء الإصطناعى، خاصة وأن هذا المجال تضعه الدولة فى مقدمة اهتمامتها.

وأوضح أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تؤمن بضرورة الإسهام فى خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال الحرص على أن يتم هذا الابتكار تحت إشراف أكاديمية البحث العلمى بوزارة التعليم العالى، ومن أجل تطويع العلم تم العمل على أن يتم تصنيع "الثلاجة الذكية" بالتعاون مع مجموعة شركات العربى للصناعة، تمهيداً لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيداً لبدء التصنيع حسب متطلبات الأسواق.