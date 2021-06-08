نظام تشغيل آبل iOS 15.. تحديثات جديدة على خطى «أندرويد»

جدة - نرمين السيد - وتطرح أبل تحديثها لنظام "iOS 15" خلال الأسبوع المقبل فى مؤتمر المطورين العالمى WWDC 2021.

وكشفت تسريبات عن بعض التفاصيل المتعلقة بالتحديث الجديد، والتى منها إمكانية اختيار إذا كان الهاتف يصدر صوتا أم لا، وإذا كان التنبيه بالإشعار مصحوبا بنغمة أم لا، حتى يسمح للمستخدم إنشاء أوضاع عدة مثل القيادة أو النوم أو العمل.

كما يتضمن التحديث الجديد قائمة توضح التطبيقات التى تجمع بيانات المستخدم، وذلك استكمالا لتحديث سياسة خصوصية المستخدم فى الإصدار السابق iOS 14، من خلال عرض البيانات التى يجمعها كل تطبيق حتى تتمكن من اختيار تنزيله، نقلاً عن تقرير لـ"فوربس".

وقد يشكل النظام الجديد من أبل إصلاحا شاملا للشاشة الرئيسة مع iPadOS 15، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أبل ستسمح للمستخدمين بوضع رموز التطبيقات فى أى مكان على الشاشة أو ما إذا سيقيدونها.

وكشفت التقارير استعدادات أبل لتحسين المساعد الصوتى Siri، لمطابقة التطورات الحالية والمقبلة فى مساعد جوجل.