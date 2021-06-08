بنظام تشغيلى جديد.. سامسونج تطرح ساعات ذكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت سامسونج أن ساعتها الذكية لن تعمل بنظام Tizen وستنتقل للعمل بنظام Wear OS فى الإصدارات القادمة.
وأشارت إلى إصدارين جديدين سيتم طرحهما فى الأيام القادمة لساعات Galaxy Watch 4 وGalaxy Watch Active 4 الذكية، وفقا لموقع "GSMArena".
ولفتت سامسونج إلى أنه تم اعتماد أربعة ساعات ذكية من الشركة بالنظام التشغيلى الجديد، وأضافت أنه تم اعتماد أول ساعة منهم والتى تبلغ بطاريتها 247 ميللى أمبير فى الساعة.
وبالرغم من ذلك، فقد قررت شركة سامسونج التمسك بشاحن 5 واط، لذلك ربما من المتوقع رؤية شاحن العام الماضى يباع بالتجزئة، حيث لن تصدر الشركة أية شواحن جديدة لها.
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