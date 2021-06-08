جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد هؤلاء حوالى 35 صيادا، ووجدوا بالحوت مخزون هائل من مادة العنبر الثمينة التى تم بيعها مقابل 1.2 مليون يورو، وفقا لسبوتنيك.
ومن المعروف أنه محظور صيد حيتان العنبر لكونها مهددة بالانقراض، ولكن توصل الصيادون إليه وهو على شاطئ خليج عدن جنوب البلاد، وشموا رائحة قوية لذا توقعوا أن بداخله العنبر.
وسحب الصيادون الحوت إلى الشاطئ وشرحوه، حتى وجدوا فى بطنه كمية كبيرة من العنبر، ثم باعوها ليقسموا ثمنها عليهم بشكل عادل.
ويعد العنبر هو القىء الذى يخرج من جوف الحوت، ويلقب بـ "الذهب العائم أو كنز البحر"، وبالرغم من أنها مادة ذات رائحة كريهة إلا أنها تستخدم فى صناعة العطور ويمكن بيعها بسعر يصل إلى 50 ألف دولار للكيلو الواحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجدوه ميتا.. صيادون يعثرون على كنز داخل حوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.