وجدوه ميتا.. صيادون يعثرون على كنز داخل حوت

جدة - نرمين السيد - وبلغ عدد هؤلاء حوالى 35 صيادا، ووجدوا بالحوت مخزون هائل من مادة العنبر الثمينة التى تم بيعها مقابل 1.2 مليون يورو، وفقا لسبوتنيك.

ومن المعروف أنه محظور صيد حيتان العنبر لكونها مهددة بالانقراض، ولكن توصل الصيادون إليه وهو على شاطئ خليج عدن جنوب البلاد، وشموا رائحة قوية لذا توقعوا أن بداخله العنبر.

وسحب الصيادون الحوت إلى الشاطئ وشرحوه، حتى وجدوا فى بطنه كمية كبيرة من العنبر، ثم باعوها ليقسموا ثمنها عليهم بشكل عادل.

ويعد العنبر هو القىء الذى يخرج من جوف الحوت، ويلقب بـ "الذهب العائم أو كنز البحر"، وبالرغم من أنها مادة ذات رائحة كريهة إلا أنها تستخدم فى صناعة العطور ويمكن بيعها بسعر يصل إلى 50 ألف دولار للكيلو الواحد.