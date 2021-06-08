تنظيم الاتصالات: ألزمنا شركات المحمول بوقف كل الشرائح التى لم يتم تحديثها 

جدة - نرمين السيد - وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم حبيب، بشأن خطوات عاجلة لتفعيل كود الاتاحة لمستخدمى الكراسى المتحركة بجميع فروع شركات الاتصالات والسنترالات.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التى تعمل على أنظمة الشركات ووقف كل الشرائح التى لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة، ويأتى ذلك ضمن الأطر التنظيمية التى يصدرها الجهاز والتى من شأنها حوكمة سوق الاتصالات وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفون المحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.

كما أكد على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إطار دوره الرقابى على سوق الاتصالات، يقوم بالتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية وشن حملات تفتيش لضبط المخالفات وفرض الجزاءات ذات الصلة.

كما أكد على اهتمام مجلس إدارة الجهاز بهذا الموضوع حيث يتم وبشكل دورى عرض موقف قواعد البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز.

وأضاف أنه فى إطار اهتمام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدعم وتمكين ذوى الهمم فقد ألزم الجهاز شركات المحمول بتطبيق الكود الهندسى الخاص بذوى الإعاقة فى فروع شركات المحمول وبالتالى سيكون هناك تسهيل فى دخول ذوى الإعاقة إلى الأفرع بالإضافة إلى تسهيل إنهاء معاملاتهم موضحا الجهود والمبادرات التى أعلنها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال دعم وتمكين ذوى الهمم.

وفى مجال متابعة اللجنة لموضوعات جودة خدمات المحمول فقد ناقشت اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد الحوفى، بشأن سوء خدمة شبكة فودافون بمدينة دمنهور، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب، بشأن انقطاع شبكة فودافون بقرية ميت الخولى عبد الله منذ سنوات.

من جانبه قال الدكتور حسام عبد المولى رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، جهود الجهاز فى مجال العمل على تحسين جودة خدمات المحمول موضحا أن الجهاز يقوم باجراء قياسات ميدانية لمؤشرات جودة الخدمات فى مختلف انحاء الجمهورية وكذا على الطرق ويتم تحليل هذه النتائج من خلال أحدث الأجهزة العالمية للوقوف على جودة الخدمات ويتم مناقشة النتائج مع شركات المحمول لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحسين جودة الخدمات.

كما أكد على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بتوفير ترددات جديدة للشركات، كما قام الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرع إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة محطات المحمول وهذه الإجراءات سوف تساعد كثيرا فى تحسين جودة الخدمات.