9 مليون مشاهدة لـ فيديو تحطيم مزارع غاضب لسيارة بواسطة جرافة زراعية

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديو الذى نشرته أمس، صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهرت جرافة، وهى ترفع سيارة صغيرة "هاتشباك"، كانت وافقة أمام مزرعة، ولوقف قائد الجرافة الغاضب، حاول شخص يبدو أنه مالك السيارة الصغيرة التدخل، إلا أن المزارع رفع المركبة، وقذفها فى الهواء.

وتسبب الحادث فى تناثر الزجاج على الطريق، وإصابة قائد المركبة الصغيرة بخدوش طفيفة.

الفيديو تم تصويره فى بلدة بارنارد كاسل البريطانية، وحقق حتى الآن أكثر من 9 مليون مشاهدة على يوتيوب.