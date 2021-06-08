جدة - نرمين السيد - وفى الفيديو الذى نشرته أمس، صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهرت جرافة، وهى ترفع سيارة صغيرة "هاتشباك"، كانت وافقة أمام مزرعة، ولوقف قائد الجرافة الغاضب، حاول شخص يبدو أنه مالك السيارة الصغيرة التدخل، إلا أن المزارع رفع المركبة، وقذفها فى الهواء.
وتسبب الحادث فى تناثر الزجاج على الطريق، وإصابة قائد المركبة الصغيرة بخدوش طفيفة.
الفيديو تم تصويره فى بلدة بارنارد كاسل البريطانية، وحقق حتى الآن أكثر من 9 مليون مشاهدة على يوتيوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 9 مليون مشاهدة لـ فيديو تحطيم مزارع غاضب لسيارة بواسطة جرافة زراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.