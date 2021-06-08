بسبب الظروف الاقتصادية.. استهلاك القهوة تراجع 40% فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير أن الكثير من الأسر اللبنانية أحجمت عن تقديم القهوة أو تراجع شربها من قبل أفرادها بسبب الظروف الاقتصادية".

وأشار التقرير استنادا إلى الجمارك اللبنانية إلى تراجع كميات البن التى تم استيرادها، لافتا إلى أنها "وصلت فى عام 2020 إلى 19.602 طنا بقيمة 37 مليون دولار، مقارنة بـــ33.542 طنا بقيمة 71 مليون دولار فى عام 2019، أى بتراجع 13.940 طنا بنسبة 41.5 بالمئة وقيمته 34 مليون دولار".

وبعد التقشف فى استهلاك الفاكهة واللحوم والخضار والأسماك وفقدان الأدوية، جاء الوقت الأصعب، التخلى عن فنجان القهوة العلاج الوحيد الذى بقى للبنانى فى الأوقات العصيبة.

وقد تكون عادة شرب القهوة فى لبنان الأكثر انتشارا مقارنة بدول العالم، فوفق تقرير الدولية للمعلومات: "يدمن معظم اللبنانيين على شرب القهوة على مدار الساعة من الصباح إلى المساء، بوتيرة تتراوح ما بين بضعة فناجين وعشرات الفناجين يوميا، والقهوة هى أول ما يقدم للضيف فى لبنان سواء لدى الأسر الغنية أو الفقيرة".