 الخميس- ظاهرة خطيرة على العيون.. الشمس تتحول إلى دائرة نار

جدة - نرمين السيد - يمتد هذا الشريط من كندا إلى سيبيريا ويمر عبر أوروبا، حيث سيكون الكسوف جزئيا فقط لكنه يشكل خطرا على العيون.
وفى ذروة "الكسوف الحلقى"، سيرى سكان الأرض القمر يمر ببطء أمام الشمس ليحولها لبضع دقائق إلى حلقة مضيئة رقيقة مثل "دائرة نار" فى المساء.
وسيتمكن من مشاهدة هذا الحدث عدد قليل من سكان أعلى خطوط العرض الموجودة تماما فى المحور شمال غرب كندا وأقصى شمال روسيا وشمال غرب جرينلاند والقطب الشمالى حيث سيكون الاحتجاب 87,8% بحسب مرصد "باريس-بى إس إل".
وسيكون الكسوف الحلقى مرئيا أيضا لكن جزئيا فقط فى شمال غرب أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وكذلك جزء من شمال آسيا.
عند خطوط العرض هذه وإذا كانت السماء صافية، سيتمكن الشغوفون بعلم الفلك من مراقبة جزء بسيط من احتجاب الشمس بنسبة 20% فى لندن و16% فى ليل و13,2% فى باريس و5,5% فى تولوز وفقط 2,8% فى مرسيليا.
وسيستمر الكسوف حوالى ساعتين بين الساعة 11 صباحا والأولى بعد الظهر فى البر الرئيسى لفرنسا وسيبلغ ذروته بين الساعة 11,55 صباحا و12,20 بعد الظهر.
وسيكون من الضرورى عدم مشاهدة الحدث مباشرة حتى مع نظارات شمسية، إذ أوضح الخبير من المرصد الفرنسى، فلوران ديلفى، أن ذلك قد يسبب حروقا فى شبكة العين قد تكون غير قابلة للعلاج.
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