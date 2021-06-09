نشرة صباحك ومطرحك المرورية: كثافات نسبية متحركة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليها.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى الكنيسة والبساتين للمتجه إلى المنيب.

ولفت إلى وجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلك محور روض الفرج.

وأوضح صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذلك تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا منزل محور صفط، وشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، كما يفضل سلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

وتشهد محافظة القاهرة ازدحاما ببعض المناطق منها عند محور صلاح سالم لوجود مصادمة، كما يوجد تحويلة مرورية للقادم من الأوتوستراد إلى المعادى ويفضل استخدام صقر قريش وسلوك مطلع الدائرى.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.