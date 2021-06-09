كالعادة بمجرد بدء الحلقة هاشتاج «صباحك عند يونس» يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر صفحته الشخصية عن تصدره تويتر، وقال: "صباحك عند يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. أحلى صباح دايما بيبدأ بالصبحاوية متصدريين التريند".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "أستاذ الراديو"، "الواحد بيقدر يواجهه أى حاجة فى العالم الخارجى بابتسامة وانشكاح عادى جدا مع يونس وصباحك ومطرحك بموده العظيم"، "المود بيزغزغ المخ كدا".

وقدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.