بشحن لاسلكى متعدد.. آبل تستعد لطرح آى باد برو الجديد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "جى إس مارينا"، قالت "آبل" إن التحديث سيتمثل فى إتاحة شحن أجهزة آبل المتعددة مثل جهاز "آيفون" أو سماعات "إيربودس" عبر الجزء الخلفى من الجهاز اللوحى. وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك، تعمل آبل على تجربة تقنية تسمى "الشحن اللاسلكى العكسى" والتى تسمح لـ "آى باد برو" بشحن أجهزة آبل الأخرى. يشار إلى أن أجهزة iPad Pro منذ طراز 2018 كان يدعم شحن هواتف "آيفون" من خلال توصيلها بفتحة USB-C الموجودة به عن طريق كابل Lightning إلى USB-C. وما يميز نسخة الجهاز المرتقبة لعام 2022 أنها ستتيح القدرات ذاتها ولكن عبر الشحن اللاسلكى العكسى بدون أى أسلاك.

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