صباحك ومطرحك.. يحيى ذكرى ميلاد شخصية بطوط الكرتونية

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلامى أحمد يونس خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، بعض التفاصيل عن شخصية بطوط مع حلول مناسبة عيد ميلاده.

وأشار يونس أن تاريخ 9 يونيو 1934 هو أول ظهور لشخصية بطوط، والذى تميز بصوته الفريد ضمن كل الرسوم المتحركة الذى كان من أداء الممثل كلارنس ناش ثم اكمل مسيرته تلميذه تونى أنسلمو.

وقام والت ديزنى برسم بطوط بعد أن سمع كلارنس ناش وهو يؤدى صوت بطة تغنى لتكون شخصية بطوط هى التى بنيت لتناسب الصوت عكس المعمول به فى العادة.

وتم اختيار زى البحارة لشخصية "بطوط" لأنه كان شائعا بين الأطفال وكانوا يفضلونه، فقد ظهر لأول مرة فى مجلة "سمير" للأطفال.