مع عدد من المميزات الجديدة.. أبل توفر «FaceTime» لـ أندرويد وويندوز

جدة - نرمين السيد - وكانت خدمة "FaceTime" المتوفبرة لمكالمات الفيديو متاحة على أجهزة iOS و Mac، وفقا لموقع the verege.
وعملت أبل على تحويل "FaceTime" إلى خدمة مكالمات فيديو تشبه Zoom مع هذا التحديث، حيث يسمح للمستخدمين بالحصول على رابط لمكالمة مجدولة لمشاركتها بينهم والانضمام فى الوقت المناسب.
وتعمل Apple على إنشاء مشاركة الفيديو والموسيقى فى FaceTime، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد الإفراج على الفور.
وستقدم أبل عدد من تحديثات "FaceTime" خلال تحديث iOS 15، منها تحسين جودة الصوت وإمكانية عزله، دعم الصوت المكاني وخيار تعتيم الخلفية باستخدام "الوضع الرأسى".
كما توفر ميزة جديدة تسمى "SharePlay" تلك التى تسمح لمجموعة من الأشخاص بمشاهدة نفس الشىء أو الاستماع إليه فى وقت واحد.
وتسعى أبل فى تحويل FaceTime إلى مساحة Hangout وليس مجرد وسيلة لإجراء مكالمات فيديو مريحة مع الأقارب والأصدقاء.
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