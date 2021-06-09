صور- كروكس بوت وبكعب عالى.. يتصدر ربيع وصيف 2022

جدة - نرمين السيد - وتوقع البعض انتهاء موضة الكروكس حتى ظهرت مجموعة جديدة من أشكاله تسببت فى إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وقدمت دار أزياء "Balenciaga" مجموعة مختلفة من أشكال أحذية الكروكس بمجموعتها الخاصة فى ربيع وصيف 2022، وفقا لموقع "nylon". وتم عرض أشكال مختلفة من الكروكس منها حذاء بوت، وحذاء بكعب رفيع، وحققت حينها أحذية كروكس التى يبلغ سعرها 850 دولارا نجاحا كبيرا، حيث تم بيعها جيدا قبل أن تصل إلى أرضيات المبيعات وأصبحت مفضلة فى أسلوب الشارع خلال أسبوع الموضة.

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