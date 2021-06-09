أبرزها كارت الفلاح.. وزيرا الاتصالات والزراعة يبحثان مشروعات التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا اللقاء يأتى للتأكد من أن مشروعات التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة يتم تنفيذها بخطى سريعة وبشكل يسبق الجدول الزمنى المحدد لإطلاقها.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أبرز 5 مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين وهى إطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضى على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعى والذكاء الاصطناعى، ومشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد"، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة و انشاء الأرشيف الالكترونى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



ومن جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الزراعة والاتصالات سيكون له مردود إيجابيى كبير على القطاع الزراعى والفلاح والمواطن المصرى نظرا لأهمية وقيمة التحول الرقمى فى إدارة هذا القطاع الحيوى، مشيدا بجهود العاملين من كلا الوزارتين لبناء قواعد بيانات محدثة وحوكمة الاداء داخل القطاع الزراعى بما يساعد على المتابعة والتقييم.

وأكد القصير أن وزارة الزراعة ولأول مرة أنشأت وحدة التحول الرقمى داخل الوزارة، كما أدرجت التحول الرقمى كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة وأن التوجه للتحول الرقمى يأتى متوافقا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومى واستعدادا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

واستعرض الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة جهود التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضى فى إطار بناء مصر الرقمية، كما تم استعراض الجهود لتطوير منظومة إلكترونية لوزارة الزراعة تتيح للمواطنين والفلاحين أو المستثمرين تقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سريع ومرن، وإتاحة آلية مميكنة لمتابعة حالة الطلبات المقدمة وذلك من خلال رقمنة مستندات وزارة الزراعة، والتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى، وإنشاء بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة، وبناء قواعد بيانات للزراعة وإصدار كارت الفلاح، وميكنة خدمات وزارة الزراعة.

كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه فى مشروع ميكنة خدمات وزارة الزراعة والذى يهدف لتحقيق الربط مع منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة لميكنة دورات عمل تقديم خدمات الوزارة لمجتمع المستفيدين بما فيها التقدم للخدمة، والمتابعة، والدفع، والتوقيع الإلكترونى، ثم توصيل المخرج للمواطن من خلال البريد المصري، إذ يستهدف خلال العام الحالى ميكنة 20 خدمة تمثل خدمات ملموسة مع الجماهير لإطلاقها على منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة، على أن يتم استكمال الخدمات وحوكمتها طبقا لاحتياجات الجهات التابعة ومجتمع المستفيدين خلال العام المالى المقبل.



حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور أحمد طنطاوى رئيس مركز الابتكار التطبيقى، والدكتورة جُلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى.

ومن جانب وزارة الزراعة، الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، ‏والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة والمشرف على وحدة التحول الرقمى بوزارة الزراعة‏.