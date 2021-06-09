بسعر مميز وإمكانيات خارقة.. ريلمى تستعد لطرح Realme GT 5G الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت ريلمى أنها تطرح "Realme GT 5G" يوم الثلاثاء المقبل، بسعر رخيص مقارنة بإمكانياته. وسيأتى "Realme GT 5G" بشاشة يبلغ قياسها 6.43 بوصة من نوع Super AMOLED، وفقا لموقع Gsmarena. ويتمتع الهاتف بثلاث كاميرات خلفية تدعم التصوير بجودة الـ 4K، الأساسية منها تبلغ دقتها 64 ميجابيكسل، والأمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويتوفر بالهاتف ذاكرة عشوائية بدقة 8 جيجا بايت رام ، ومسساحة تخزين تبدأ من 128 جيجا بايت، كما أنه من المحتمل أن يزود ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

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