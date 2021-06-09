أجمل صور للبرازيلية أدريانا ليما

جدة - نرمين السيد - ولدت أدريانا ليما فى 12 يونيو 1981 فى سالفادور بالبرازيل، ولمع اسمها فى عالم الموضة بعد انضمامها كواحدة من عارضات أزياء "فيكتوريا سيكريت".

وبالرغم من صغر سنها إلا أنها انضمت للكثير من المسابقات المهتمة بالجمال عند بلوغها 15 عاما، وحصلت على المركز الأول، كما شاركت بالظهور فى الإعلانات حتى تألقت على أغلفة العديد من المجلات العالمية.

وتزوجت أدريانا من لاعب كرة السلة المحترف ماركو ياريتش وأنجبت منه طفلتين قبل أن ينفصل الثنائى فى عام 2016.