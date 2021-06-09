العام المقبل.. أبل تطرح «iPhone 14» بكاميرا فريدة من نوعها

جدة - نرمين السيد - وتأتى هواتف "iPhone 14" بكاميرا تتمتع تقنية التكبير والتصغير المطوية من تصنيع شركة سامسونج الكورية الجنوبية، وفقا لموقع "PhoneArena".

وتتمكن كاميرا هواتف أيفون 14 من التصوير على مسافات طويلة ووضوح التفاصيل الدقيقة، كما تأتى بمستشعرات الصورة البصرية OIS التى تقلل من التمويه المرتبط بحركة الكاميرا، مع التركيز التلقائى المتكامل AF.

واستهدفت أبل فى تصنيع بيريسكوب فى الكاميرا لاستخدام مرآة فى منتصف العدسة لعكس الضوء، حيث تسمح لصانعى الهواتف الذكية بتحسين التقريب البصرى دون الحاجة إلى زيادة سمك الهاتف الذكى أو نتوء الكاميرا.