أجيال مع فاطمة مصطفى.. نصائح للأطفال من خطورة تطبيقات السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد -

وأوضح "رفعت" خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، ضرورة قيام الأسر بالحفاظ على أطفالها بالتنبيه عليهم وتحذيرهم من خطورة تلك التطبيقات، والتى قد تهدم أفكارهم البناءه وتغير من ثقافتهم للأسوأ بمرور الوقت.

وقال "رفعت" أن ما يحدث على السوشيال الآن هو معركة وعى مع الأطفال، وهنا لا يجب منع الأطفال من دخول تلك المواقع والتطبيقات، ولكن على الأسرة توجيههم إلى الطريق الصحيح، مثلما ذكر فى حلقة سابقة وقال خلال عرض حلقة عن توعية الأطفال فى سن صغير بجمل مثل "ممنوع حد يلمسك"، "ممنوع حد يبص عليك وأنت بتغير هدومك"، "حافظ على جسمك".

وتابع: "هناك دراسة محزنة نشرت على "فيسبوك" أن هناك عدد من الفتايات فى أماكن العمل هن الأكثر عرضه لمشاكل كبيرة نتيجة فيديوهات كوميدية لهن تتصف ببعض الجرأة، وتتسبب هذه الفيديوهات لمشاكل لهن بمرور الزمن".

واستطرد، هناك دراسة للجهاز القومى للاتصالات فى 2018 أن عدد الأطفال فى مصر على تطبيق "تيك توك" تجاوز الـ 8 ملايين ونصف طفل، وهو رقم مزهل، وهنا لا يمكننا منع الأطفال عن الدخول إلى مثل هذه التطبيقات، ولكن وجب علينا تقديم النصيحة لهم بأنها تمثل خطورة عليهم".