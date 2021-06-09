سيدة إفريقية تحطم الرقم القياسى وتنجب 10 توائم

جدة - نرمين السيد - وحملت السيدة التى تدعى جوسياما تمارا سيثول وتسكن فى مدينة خاوتينج، التى تبلغ من العمر 37 عاما، فى 10 توائم منهم 3 إناث و7 ذكور، لذلك حطمت الرقم القياسى العالمى لموسوعة جينيس.

وخضعت تمارا للموجات الفوق صوتية والتى أظهرت أنها ستنجب 6 أطفال، وعند إجراءه مرة أخرى فوجئت أنها حامل فى 8 أطفال، ولكن عند الولادة تفاجئت بإنجاب 10 توائم.

وأشار زوجها الذى يدعى تيبوهو تسوتتسى، العاطل عن العمل، إلى أن زوجته ولدت فى الشهر السابع من حملها مضيفا أن حملها طبيعى وأن ولادتها كانت قيصرية، مشيرا إلى سعادته وقال: "نا سعيد جدا .. شعرت كأننى أحد أبناء الله المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات"، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وأشار الأطباء إلى أن تلك الولادة نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة فى الرحم لزيادة فرص المريضة فى الحمل.

وأوضحت البروفيسورة دينى ماويلا، من جامعة سيفاكو ماكجاثو للعلوم الصحية، أن هذا النوع من الحمل خطيرا ومعقدا لعدم وجود مساحة كافية فى الرحم مما يؤثر على وزن الأطفال عند الولادة.