- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وحملت السيدة التى تدعى جوسياما تمارا سيثول وتسكن فى مدينة خاوتينج، التى تبلغ من العمر 37 عاما، فى 10 توائم منهم 3 إناث و7 ذكور، لذلك حطمت الرقم القياسى العالمى لموسوعة جينيس.
وخضعت تمارا للموجات الفوق صوتية والتى أظهرت أنها ستنجب 6 أطفال، وعند إجراءه مرة أخرى فوجئت أنها حامل فى 8 أطفال، ولكن عند الولادة تفاجئت بإنجاب 10 توائم.
وأشار زوجها الذى يدعى تيبوهو تسوتتسى، العاطل عن العمل، إلى أن زوجته ولدت فى الشهر السابع من حملها مضيفا أن حملها طبيعى وأن ولادتها كانت قيصرية، مشيرا إلى سعادته وقال: "نا سعيد جدا .. شعرت كأننى أحد أبناء الله المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات"، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.
وأشار الأطباء إلى أن تلك الولادة نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة فى الرحم لزيادة فرص المريضة فى الحمل.
وأوضحت البروفيسورة دينى ماويلا، من جامعة سيفاكو ماكجاثو للعلوم الصحية، أن هذا النوع من الحمل خطيرا ومعقدا لعدم وجود مساحة كافية فى الرحم مما يؤثر على وزن الأطفال عند الولادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيدة إفريقية تحطم الرقم القياسى وتنجب 10 توائم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.