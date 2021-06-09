أول دولة فى العالم تعتمد عملة البيتكوين كوسيلة للدفع

جدة - نرمين السيد - أصبحت السلفادور أول دول فى العالم تتبنى عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها فى عملات الدفع، الأمر الذى يعطى دعما "للبيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة فى العالم.





وذكرت وكالة "نوفوستى" أن المجلس التشريعى (البرلمان) فى السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع وسيدخل القانون حيز التنفيذ فى غضون بضعة أشهر. والآن يفترض أن يتم تقديم القانون لرئيس السلفادور نجيب بوكيله لتوقيعه، وتلقى الخطوة تأييدا من الرئيس السلفادورى. وبحسب "روسيا اليوم"، بعد دخول القانون حيز التفيذ سيكون بإمكان المواطنين فى السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكى فى البلاد، كذلك سيتم عرض أسعار السلع "بالبيتكوين"، كما سيكون بالإمكان استخدام العملة الرقمية فى سداد الضرائب.

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